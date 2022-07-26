"Ох, я готов к этому. Не могу спорить с теми, кто несет полный бред. Я больше не воспринимаю критики, меня критикуют с 13 лет. Я очень долго молчал...

ПСЖ завершил японское турне разгромом с шестью голами – Неймар оформил дубль и забавно симулировал на пенальти

Если говорить о том, с чем я не согласен, то повторю снова... На любое действие следует реакция. Можете говорить все, что хотите, но тогда слушайте то, чего не хотите слышать", – написал Неймар в своем Twitter.

Напомним, этим летом 30-летний бразилец оказался в сложной ситуации. СМИ постоянно пишут о желании ПСЖ от него избавиться. Сам Неймар не хочет покидать столицу Франции и настроен доказать, что его рано списали.