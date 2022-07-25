Товарищеский матч

Гамба Осака – ПСЖ – 2:6

Голы: Курокава, 34, Ямами, 70 – Сарабия, 28, Неймар, 32 (пен), 60, Мендеш, 37, Месси, 39, Мбаппе, 86 (пен)

Встреча с Гамба Осакой стала последней для ПСЖ в рамках японского турне. Как и в предыдущем матче против Урава Ред Даймондс, парижане не стали жалеть соперника, включив полную мощность и набросав полную кошелку голов.

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Счёт был открыт на 28-й минуте несколько курьезным образом. Защитник хозяев выбил мяч прямо в спину Неймару, а тот разогнал контратаку, обыгрался с Месси и пробил с левого края штрафной – голкипер парировал, но Сарабия сыграл на добивании. Во втором голе тоже не обошлось без курьёза – Неймар исполнил очень смешную симуляцию в штрафной, а арбитр повелся, дав пенальти. Сам же бразилец его и реализовал.

Японцы отыграли один гол усилиями Курокавы, однако в ответ прилетели ещё два мяча. На 37-й минуте Нуну Мендеш оказался один на левом фланге, получил диагональ и уверенно пробил мимо голкипера в дальний угол – новичок Витинья ассистировал. На 39-й Месси довёл дело до разгрома, замкнув прострел Неймара.

Аргентинец отблагодарил Нея на 60-й минуте, разрезной передачей организовав выход один на один. Бразилец не подвёл. Осака сумела ответить еще одним голом, однако на 86-й минуте ПСЖ поставил точку с пенальти, который заработал и реализовал Мбаппе. 2:6! Французы блестяще завершают собрание в Японии.

Уже в воскресенье для парижского клуба начнется официальный сезон. Его откроет матч за Суперкубок Франции против Нанта.

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