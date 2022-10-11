"Неймар – настоящая плакса. Сначала он сам фолит на ком-то, а через минуту уже делает из себя жертву. Никому нельзя его касаться. Я бы поаплодировал тому, кто сделал бы под него подкат. Он неприятный человек в поле.

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Меня вообще раздражает поведение игроков ПСЖ, а Неймар – вдохновитель всего этого, подталкивая других на плохие поступки. Они должны сосредоточиться на футболе, это позор. Подобные вещи – это негатив для такой команды", – приводит слова ван Бастена Le Parisien.

Добавим, что Неймар в текущем сезоне впечатляет своей результативностью – в 14 матчах отличился 11 голами и отдал 9 ассистов.

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