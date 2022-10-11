"Неймар – справжня плакса": легенда збірної Нідерландів наїхав на суперзірку ПСЖ
Колишній форвард збірної Нідерландів та Мілана Марко ван Бастен критично висловився щодо нападника ПСЖ Неймара.
"Неймар – справжня плакса. Спочатку він сам фолить на комусь, а через хвилину вже робить з себе жертву. Нікому не можна його торкатися. Я б поаплодував тому, хто зробив би під нього справжній підкат. Він неприємна людина полі.
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Мене загалом дратує поведінка гравців ПСЖ, а Неймар – натхненник всього цього, підштовхуючи інших на погані вчинки. Вони повинні зосередитися на футболі, це ганьба. Подібні речі це негатив для такої команди", – наводить слова ван Бастена Le Parisien.
Додамо, що Неймар у поточному сезоні вражає своєю результативністю – у 14 матчах відзначився 11 голами та віддав 9 асистів.
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