Зозуля с украинской диаспорой в Испании провел благотворительный обед в поддержку Украины
Нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля продолжает поддерживать Украину разными методами.
"Вместе с украинской диаспорой в Испании и фондом "Цепочка добра" провели ежегодный благотворительный обед в поддержку Украины и наших защитников.
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Такие мероприятия организовываем последние 5 лет. Обсудили будущие планы, провели аукцион, на котором разыграли много лотов и собрали 6000 евро для помощи ВСУ. Слава Украине!" – написал Зозуля в своем Instagram.
Напомним, украинский нападающий активно помогает Родине, организовав волонтерское движение в Европе.
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