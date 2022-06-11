"Вместе с украинской диаспорой в Испании и фондом "Цепочка добра" провели ежегодный благотворительный обед в поддержку Украины и наших защитников.

"100 дней полномасштабной войны, которая должна была длиться 3": Зозуля сделал мощную публикацию

Такие мероприятия организовываем последние 5 лет. Обсудили будущие планы, провели аукцион, на котором разыграли много лотов и собрали 6000 евро для помощи ВСУ. Слава Украине!" – написал Зозуля в своем Instagram.

Напомним, украинский нападающий активно помогает Родине, организовав волонтерское движение в Европе.

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