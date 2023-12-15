"Моя главная цель – национальная сборная. На клубном уровне мне хотелось, чтобы команда, в которой я буду играть, выступала в еврокубках каждый сезон.

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Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную? Я не знаю, кому еще надо забить. Я провел хороших полгода. Думаю, что тренер сборной за этим всем следит. Возможно, даст мне какой-то шанс", – рассказал Гуцуляк в интервью ТаТоТаке.

В текущем сезоне полузащитник отыграл в 14 матчах за СК Днепр-1 в УПЛ. В его активе пять голов и две результативные передачи.

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