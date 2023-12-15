"Не знаю, кому ще треба забити": Гуцуляк зізнався, що мріє отримати виклик у збірну України
Півзахисник СК Дніпра-1 Олексій Гуцуляк розповів про бажання грати за національну команду.
"Моя головна мета – національна збірна. На клубному рівні мені хотілося, щоб команда, в якій я гратиму, виступала в єврокубках кожного сезону.
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Що потрібно зробити, аби потрапити у збірну? Я не знаю, кому ще треба забити. Я провів хороших пів року. Думаю, що тренер збірної за цим всім стежить. Можливо, дасть мені якийсь шанс", – розповів в інтерв'ю ТаТоТаке Гуцуляк.
В поточному сезоні півзахисник відіграв у 14 матчах за СК Дніпро-1 в УПЛ. В його активі п'ять голів та дві результативні передачі.
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