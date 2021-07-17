Болельщик сборной Англии Льюис Холден стал известным благодаря татуировке, которую сделал перед финалом Евро-2020. Победа Италии не дала рисунку на его ноге стать правдой. Похоже, урок он не усвоил.

Италия – Англия: фанат Манчестер Юнайтед набил тату с "победителем" Евро-2020 – безумец дня

"Ночью после финала у меня было 500 запросов дружбы на Facebook от итальянцев. Мой телефон не переставал звонить. Я понятия не имею, чего они хотят, но не знаю, как от них избавиться.

Я сломлен, а кто бы не был? Но я сохраню татуировку. Если мы дойдем до финала в следующем году в Катаре, Я снова пойду к татуировщику и набью: "Англия – победитель ЧМ-2022", – приводит слова Холдена Corriere dello Sport.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля