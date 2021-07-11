Английские фанаты не сомневаются в успешном для себя итоге континентального первенства.

Страстный болельщик МЮ и сборной Англии Льюис Холден сделал себе тату в честь победы команды Сатугейта на Евро-2020. Льюиса не смущает, что англичанам еще предстоит сыграть в финале против Италии.

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"Я не боюсь сглазить, я вернул футбол домой. Все говорят об этом, но я не хочу отпугнуть победу, я уверен в ней. В понедельник все будут стоять в очередях за этими татуировками", – сказал Холден для Manchester Evening News.

Напомним, Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 уже 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Поединок состоится на Уэмбли.

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