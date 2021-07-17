"Не знаю, як їх позбутися": італійці влаштували атаку на фаната з тату на честь перемоги Англії – відчайдух не покаявся
Болюче фіаско у фіналі чемпіонату Європи зовсім нічому не вчить англійських фанатів.
Уболівальник збірної Англії Льюїс Холден став відомим завдяки татуюванню, яке зробив перед фіналом Євро-2020. Перемога Італії не дала малюнку на його нозі стати правдою. Схоже, урок він не засвоїв.
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"Вночі після фіналу у мене було 500 запитів дружби на Facebook від італійців. Мій телефон не переставав дзвонити. Я поняття не маю, чого вони хочуть, але не знаю, як їх позбутися.
Я зломлений, а хто б не був? Але я збережу татуювання. Якщо ми дійдемо до фіналу в наступному році в Катарі, Я знову піду до татуювальника і наб'ю: "Англія – переможець ЧС-2022", – наводить слова Холдена Corriere dello Sport.
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