Уболівальник збірної Англії Льюїс Холден став відомим завдяки татуюванню, яке зробив перед фіналом Євро-2020. Перемога Італії не дала малюнку на його нозі стати правдою. Схоже, урок він не засвоїв.

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"Вночі після фіналу у мене було 500 запитів дружби на Facebook від італійців. Мій телефон не переставав дзвонити. Я поняття не маю, чого вони хочуть, але не знаю, як їх позбутися.

Я зломлений, а хто б не був? Але я збережу татуювання. Якщо ми дійдемо до фіналу в наступному році в Катарі, Я знову піду до татуювальника і наб'ю: "Англія – переможець ЧС-2022", – наводить слова Холдена Corriere dello Sport.

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