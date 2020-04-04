Дитятьев признался, на какие жертвы пошел из-за коронавируса

Защитник Краковии Алексей Дитятьев прокомментировал сокращение зарплаты в клубах чемпионата Польши.

"Большая часть футболистов подписали соглашение, что они согласны на урезание 50% зарплаты. Надо помочь клубу в этот непростой момент. Мы договорились с клубом. До первого официального матча мы все будем получать зарплату на 50% меньше.

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В Польше запретили пробежки на улицах, поездки на велосипеде. Усилили карантин. Закрыли базу, нельзя даже по одному бегать. Прекращаются все тренировки. Все занимаются дома", – поделился Дитятьев в комментарии телеканалу Футбол.

К слову, Дитятьев провел 17 матчей в текущем сезоне за Краковию, записав в свой актив гол и ассист.

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