"Я увидел очень сильную испанскую команду. Она владела мячом, заставила итальянцев защищаться, несмотря на все усилия соперника. Испания всегда хорошо владеет мячом. Луис Энрике пошел по пути своего предшественника.

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Мы разыграем трофей, а они – важны. В воскресенье будет счастливый тренер и несчастный. Я надеюсь победить. В матче с такой командой, как Испания, нужно владеть мячом и пытаться доминировать. Но я не знаю, есть ли сейчас команда, которая может это сделать. Нам нужно попытаться сохранить мяч у себя. Будет другой матч, не такой, как с Бельгией", – цитирует Дешама AS.

К слову, решающая встреча между "Фурией", которая переиграла Италию, и "Ле Блё" состоится 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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