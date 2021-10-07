Решающую часть Лиги наций УЕФА 2020/21 выпало провести Италии. В первом полуфинале турнир покинула "Скуадра Адзурра", которая проиграла Испании в Милане – в Турине же сборные Бельгии и Франции решали, кто станет соперником "Фурии" в битве за трофей. На такую важную встречу обе сборные выставили основные составы. Интересно, что в старте "Ле Блё" впервые вышли сразу два брата Эрнандеса (Тео и Люка).

Бельгия – Франция: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций

Первые 15 минут встречи оказались чрезвычайно интересными. Команды начали с места в карьер, отказавшись от разведки и сразу начав отвечать моментом на момент. Так, уже на 4-й минуте Бельгия должна была открывать счет в результате прорыва Лукаку правым флангом и прострела, который Кунде неуклюже сбросил на Де Брюйне – Кевин пробил метров с семи, однако Льорис парировал.

Франция сразу же ответила врыванием Мбаппе в штрафную с обыгрышем Куртуа, однако для дальнейшего удара угол оказался слишком острым. Кроме того, Павар пяткой замыкал кросс от Мбаппе – Куртуа поймал сферу. Были и менее острые эпизоды.

Мяч двигался от ворот до ворот на высоких скоростях, однако в середине первого тайма Бельгия неожиданно подсела, закрывшись на собственной трети. Франция раскатывала затяжные позиционные атаки, эффективно прессингуя соперника при потерях и убегая в быстрые контратаки при попытке "дьяволов" отвести игру от своих ворот. Впрочем, при бешеном преимуществе в активности подопечные Дидье Дешама не создали ни одного опасного момента. Можно вспомнить только удар Мбаппе метров с 22-х после красивой диагонали и двух скидок головой, но Куртуа спокойно поймал мяч.

Команда Роберто Мартинеса разочаровывала, однако в последние 15 минут бельгийцы перехватили инициативу. Теперь уже они не вылезали из чужой трети поля, строя затяжные комбинации. На 31-й минуте такой футбол мог завершиться выходом Азара один на один – "Ле Блё" спас отчаянный подкат от Кунде. На 37-й же "дьяволы" таки открыли счет: Карраско получил передачу от Де Брюйне, сместился с левого фланга в штрафную, качнул Павара и пробил в ближний угол, поймав Льориса на противоходе – 1:0!

Не успели французы понять, что произошло, как прилетел второй гол! На 41-й минуте Лукаку избежал офсайда, получил классную передачу от Де Брюйне и шикарно развернулся, оторвавшись от Люка Эрнандеса. После этого Ромелу решился выстрелить с острого угла в ближнюю девятку – и он попал! 2:0. Еще через три минуты Азар нанес удар метров с 22-х в левый нижний угол, однако на этот раз Льорис парировал. На перерыв команды отправились при комфортном преимуществе сборной Бельгии.

Второй тайм начался без кадровых перестановок. Бельгия прогнозируемо отошла назад, играя по счету, а Франция насела на штрафную соперника. Уже на 48-й минуте Погба попытался отличиться дальним ударом, однако получилось неточно. Еще через две минуты Поль перепрыгнул Алдервейрельда и замкнул навес от Гризманна – и снова неточно. На 58-й же подопечные Дидье Дешама не реализовали фантастический момент: Мбаппе легко переиграл Карраско на правом фланге и прострелил на ближний угол вратарской, а Гризманн, опередив всех защитников, пробил метров с четырех – мяч прошел рядом со штангой!

Бельгия за этот период имела только слабый удар Лукаку с правой в руки Льорису. Контригра у "дьяволов" не шла, а "Ле Блё" с каждой минутой усиливали свое давление, ища лазейки в обороне. Наконец, на 62-й минуте они добились своего: Мбаппе включил дриблинг, прорвался в штрафную и отдал пас на Бензема, а тот, находясь в окружении нескольких защитников, подработал мяч под левую и пробил с полуоборота – точно в дальний нижний угол! 1:2.

Франция не дала Бельгии прийти в себя, продолжив свою нашествие на ворота Куртуа. На 64-й минуте врывание Гризманна завершилось паникой и падением Антуана (без фола), а на 65-й Бензема едва не вышел один на один – Куртуа первым успел к мячу. Оборона подопечных Роберто Мартинеса трещала по швам, а на 67-й минуте она провалилась капитально. Гризманн после заблокированного врывания Мбаппе зацепился за отскок и получил по ноге от Тилеманса, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти! Мбаппе уверенно его реализовал – 2:2!

Франция сравняла счет, однако на 73-й минуте Бельгия могла восстановить свое преимущество в результате мощного удара де Брюйне метров с 22-х. Кевин целил под перекладину, но Льорис кончиками пальцев перевел сферу выше перекладины. Через минуту Вертонген замкнул подачу с углового, пробив с близкого расстояния, но мяч снова прошел чуть выше ворот.

Франция ответила не менее круто: на 77-й Гризманн пробил из пределов штрафной, Вертонген заблокировал, а Погба выстрелил с отскока – Куртуа спас "дьяволов"! На 79-й Гризманна снова пустили на линию штрафной, однако его удар оказался неточным.

В эндшпиле встречи пошли качели. Команды собирались взять победу в основное время, начав размениваться атаками. на 86-й минуте Франция могла поймать Бельгию скрытым ударом Мбаппе с линии штрафной – Куртуа не видел мяча, но тот пролетел рядом со штангой! "Дьяволы" ответили еще лучше: Карраско прорвался по левому флангу и прострелил на линию вратарской, а Лукаку замкнул – гол! Впрочем, после просмотра офсайда взятие ворот отменили, ведь Ромелу находился в офсайде. И сразу же после этого "красные" могли проиграть в результате прекрасного удара Погба со стандарта на 89-й минуте. Поль метров с 24 попал в крестовину!

Основное время завершилось в ничью, однако на первой компенсированной минуте Бельгия потерпела крушение. Гризманн обыгрался с Мбаппе и запустил передачу на ход Павару правым флангом, тот прострелил в штрафную, а все футболисты пролетели мимо мяча – все, кроме Тео Эрнандеса. Латераль принял мяч метров с 20-ти мощно пробил в дальний угол – 2:3!

Этот гол оказался решающим. Франция празднует победу и выходит в финал Лиги наций УЕФА 2020/21!

Италия – Испания: "Фурия" сквозь дыру в обороне Манчини вышла в финал Лиги наций, первое поражение "Скуадры" за 3 года