Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признался, что стремится в воскресенье поднять над головой трофей.

"Ле Блё" кровь из носа надо побеждать, ведь Коке будет дразнить меня каждый день. В понедельник я хочу быть тем, кто будет дразнит", – заявил Гризманн в комментарии L'Équipe.

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В полуфинале Лиги наций Франций перестреляла Бельгию (3:2), а Испания минимально переиграла Италию (2:1). Решающая встреча между "Фурией" и "Ле Блё" состоится 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

К слову, Коке, о котором упомянул Антуан Гризманн, является его одноклубником. Оба в этом сезоне снова воссоединились в Атлетико.

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