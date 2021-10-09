Наставник збірної Франції Дідьє Дешам очікує на дуже непростий фінал Ліги націй, у якому його підопічні зійдуться з Іспанією.

"Я побачив дуже сильну іспанську команду. Вона володіла м'ячем, змусила італійців захищатися, незважаючи на усі зусилля суперника. Іспанія завжди добре володіє м'ячем. Луїс Енріке пішов шляхом свого попередника.

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Ми розіграємо трофей, а вони – важливі. У неділю буде щасливий тренер і нещасливий. Я сподіваюся перемогти. У матчі з такою командою, як Іспанія, потрібно володіти м'ячем і намагатися домінувати. Але я не знаю, чи є зараз команда, яка може це зробити. Нам потрібно спробувати зберегти м'яч у себе. Буде інший матч, не такий, як із Бельгією", – цитує Дешама AS.

До слова, вирішальна зустріч між "Фурією", яка переграла Італію, та "Ле Бльо" відбудеться 10 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

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