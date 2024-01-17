Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, кто в национальной команде тяжелее всего идет на контакт, а кто ответственнее всего относится к своим обязанностям.

"Кто из футболистов наиболее проблемный, а кто наиболее контактный с точки зрения общения с представителями масс-медиа? Александр Зинченко всегда был очень контактным и искренним. При этом он отвечает обстоятельно с пониманием того, что говорит. Правда, сейчас он не хочет, чтобы его было слишком много.

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Еще очень ответственные Александр Караваев и Виталий Миколенко. В плане интервью упомянутые ребята в топ-3.

Ну а среди "отказников" чаще всего Виктор Цыганков. Он очень закрытый в этом смысле. Не знаю, что у него произошло в этом плане в прошлом, а может есть какие-то предрассудки, но интервью Виктор почти не дает. Хотя мы с ним договорились, что если он забивает, то со мной общается. Я спрашиваю: "Почему же только со мной?" Но он невозмутим.

Ну еще почему-то стал отказываться Николай Матвиенко, с которым мы в последний раз сделали мини-интервью на его день рождения – 2 мая 2022 года. Третьим является Александр Зубков, который на предложение пообщаться отвечает: "А почему именно я?" – рассказал Гливинский в интервью Україна-центр.

Напомним, впереди у сборной Украины непростое испытание в борьбе за выход на Евро-2024: в случае успеха в матче с Боснией и Герцеговиной на Реброва и Ко будет ждать победитель дуэли Израиль – Исландия. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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