"Мне кажется, что общий интеллектуальный уровень нынешних игроков выше, чем у предшественников. Пусть не обижаются предыдущие поколения. Я объясняю это доступным количеством разнообразных источников, где люди могут получать необходимую информацию. Здесь главное – чтобы было желание учиться и становиться лучше. Если раньше в самолете с книгой можно было увидеть одного игрока, то сейчас я вижу, что не все играют или смотрят кино на гаджетах.

Степаненко определился со своим будущим в Шахтере, – журналист

Многие ребята читают произведения в электронном варианте, а, вот так по памяти, Лунина, Степаненко, Коноплю, Забарного я видел с книгами. Самым большим поклонником чтения, как по мне, является Тарас Степаненко, который читает, причем и на английском, разнообразную учебную литературу. И она не только футбольная, но и медицинская, экономическая и тому подобное. Как видите, готовится Тарас ко внефутбольной жизни", – поделился Глывинский в интервью Украина-центр.

К слову, Тарас Степаненко провел за свою карьеру 81 поединок в составе сборной Украины, в которых отметился 4 голами.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?