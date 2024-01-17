Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський розповів, хто у національній команді найважче йде на контакт, а хто найвідповідальніше ставиться до своїх обов'язків.

"Хто з футболістів найбільш проблемний, а хто найбільш контактний з точки зору спілкування з представниками мас-медіа? Олександр Зінченко завжди був дуже контактним і щирим. При цьому він відповідає грунтовно, із розумінням того, що говорить. Щоправда, зараз він не хоче, аби його було надто багато.

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Ще дуже відповідальні Олександр Караваєв і Віталій Миколенко. У плані інтерв'ю згадані хлопці у топ-3.

Ну а серед "відмовників" найчастіше Віктор Циганков. Він дуже закритий у цьому сенсі. Не знаю, що в нього сталося у цьому плані в минулому, а, може, є якісь забобони, але інтерв'ю Віктор майже не дає. Хоча ми з ним домовилися, що якщо він забиває, то зі мною спілкується. Я питаю: "Чому ж лише зі мною?" Але він незворушний.

Ну ще чомусь став відмовлятися Микола Матвієнко, з яким ми востаннє зробили міні-інтерв'ю на його день народження – 2 травня 2022 року. Третім є Олександр Зубков, який на пропозицію поспілкуватися відповідає: "А чому саме я?" – розповів Гливинський в інтерв'ю Україна-центр.

Нагадаємо, попереду у збірної України непросте випробування у боротьбі за вихід на Євро-2024: у разі успіху у матчі з Боснію і Герцеговиною на Реброва і Ко чекатиме переможець дуелі Ізраїль – Ісландія. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

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