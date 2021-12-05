Грандиозным скандалом завершился поединок 6-го тура плей-офф за повышение в классе между колумбийским Льянеросом и Унионом Магдалена. Соперники превратили финальные минуты встречи в антифутбол.

Матч имел турнирное значение, прежде всего, для гостей. В случае победы Унион Магдалена получил бы путевку в колумбийскую Примеру.

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Однако, на 81-й минуте счет открыл Льянерос. Тем не менее, дальше хозяева поля фактически беспрепятственно позволили забить дважды гостям из Санта-Марты. Единственным, кто пытался помешать атакам Униона, был голкипер Льянероса Кевин Арместо.

К слову, руководство Льянероса после скандального поединка обнародовало официальное заявление о старте внутреннего расследования обстоятельств подозрительного поражения. Также "новые кентавры" предложили сотрудничество дисциплинарному комитету Колумбийской федерации футбола.

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