Тьяго Месси, самый старший сын нападающий ПСЖ и сборной Аргентины, понемногу становится звездой интернета из-за разговора с отцом о "Золотых мячах".

9-летнего парня озадачило количество самых престижных индивидуальных наград, которые были на столе. М ежду Тьяго и Лионелем завязался смешной разговор.

Тьяго: Почему здесь 7 "Золотых мячей"? Разве у тебя их не было 6?

Лионель: Теперь у меня их 7.

Т: Ты что выиграл еще один сегодня? Дома было всего 6 "Золотых мячей"?! Когда ты выиграл?

Л: Сегодня.

Т: Сегодня?

Л: Да.

Зарядись энергией футбола, просматривая любимые матчи ЛЧ вместе с коктейлями на основе премиальной Żubrówka Czarna! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейлях здесь.

Т: Почему?

Л: Я не знаю (улыбается).

Т: Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их 8?

Л: Нет. Смотри, их здесь всего 7.

Сын Месси Тьяго не понимает, есть ли у его отца 6, 7 или 8 Ballon D' ors pic.twitter.com/7rQN6ufDdO - ɪᴢɪ (@ Messizi10) 5 декабря 2021 г.

Напомним, 29 ноября форвард ПСЖ и сборной Аргентины получил свой 7 "ЗМ". У Криштиану Роналду, ближайшего преследователя, их всего 5.