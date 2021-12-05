Сын Месси не знал, что папа выиграл седьмой "Золотой мяч": забавное видео становится вирусным
Тьяго Месси, самый старший сын нападающий ПСЖ и сборной Аргентины, понемногу становится звездой интернета из-за разговора с отцом о "Золотых мячах".
9-летнего парня озадачило количество самых престижных индивидуальных наград, которые были на столе. Между Тьяго и Лионелем завязался смешной разговор.
Тьяго: Почему здесь 7 "Золотых мячей"? Разве у тебя их не было 6?
Лионель: Теперь у меня их 7.
Т: Ты что выиграл еще один сегодня? Дома было всего 6 "Золотых мячей"?! Когда ты выиграл?
Л: Сегодня.
Т: Сегодня?
Л: Да.
Т: Почему?
Л: Я не знаю (улыбается).
Т: Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их 8?
Л: Нет. Смотри, их здесь всего 7.
Напомним, 29 ноября форвард ПСЖ и сборной Аргентины получил свой 7 "ЗМ". У Криштиану Роналду, ближайшего преследователя, их всего 5.
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