Грандіозним скандалом завершився поєдинок 6-го туру плей-офф за підвищення в класі між колумбійськими Льянеросом і Уніоном Магдалена. Суперники перетворили фінальні хвилини зустрічі в антифутбол.

Матч мав турнірне значення передусім для гостей. У разі перемоги Уніон Магдалена здобув би путівку до колумбійської Прімери.

Син Мессі не знав, що тато виграв сьомий "Золотий м'яч": кумедне відео стає вірусним

Та на 81-й хвилині рахунок відкрив Льянерос. Однак, далі господарі поля фактично без перешкод дали змоги забити двічі гостям із Санта-Марти. Єдиним, хто намагався завадити атакам Уніона, був голкіпер Льянероса Кевін Арместо.

До слова, керівництво Льянероса після скандального поєдинку оприлюднило офіційну заяву про старт внутрішнього розслідування обставин підозрілої поразки. Також "нові кентаври" запропонували співпрацю дисциплінарному комітету Колумбійської федерації футболу.

"Ми знаємо куди ти підеш": велике повернення найстарішого клубу Уругваю – вперше за 114 років він зіграє в еліті