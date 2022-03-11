Бывший игрок Динамо, Спартака и сборной Украины Владислав Ващук уже находится в безопасности.

Вчера экс-игроку удалось покинуть Гостомель по гуманитарному коридору, дом он покидал со своими детьми, о чем сообщил в Facebook.

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"Все хорошо, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Все будет хорошо. Миру нам всем", – добавил Ващук.

Напомним, сегодня уже 16-е сутки российского вторжения в нашу страну. Оккупанты терпят невиданные потери личного состава и техники, их "грандиозные" планы проваливаются, а санкции приближают режим Путина к концу.

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