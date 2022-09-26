"Результаты не соответствуют желаемому уровню, который мы требуем от себя. Конечно, учитывая то, что это сборная, давление громче и масштабнее, я понимаю это. Я не пытаюсь скрыться от этого, нам это не нравится, но мы должны продолжать делать правильные вещи каждый день, чтобы прогрессировать.

"Будет много шума, но это нормально": Саутгейт дал абсурдный комментарий после выступления Англии на уровне Сан-Марино

В футболе бывают взлеты и падения... Не время паниковать. Сегодняшняя игра против Германии – это еще один шанс сделать шаг в правильном направлении", – приводит слова Саутгейта Reuters.

Поединок Англия – Германия состоится уже сегодня, 26 сентября, начало в 21:45. "Три льва" окончательно потеряли шансы остаться в дивизионе A – англичане вылетают с 2 очками в активе. У немцев, которые на третьем месте, 6 пунктов.

Англия вылетела из элиты Лиги наций, потерпев поражение от Италии – "три льва" до сих пор не выиграли ни одного матча