"Результати не відповідають бажаному рівню, який ми вимагаємо від себе. Звісно, враховуючи те, що це збірна, тиск є гучнішим та масштабнішим, я розумію це. Я не намагаюся сховатися від цього, нам це не подобається, але ми маємо продовжувати робити правильні речі кожного дня, щоби прогресувати.

"Буде багато галасу, але це нормально": Саутгейт дав абсурдний коментар після виступу Англії на рівні Сан-Маріно

У футболі бувають злети та падіння... Не час панікувати. Сьогоднішня гра проти Німеччини – це ще один шанс зробити крок у правильному напрямку", – наводить слова Саутгейта Reuters.

Додамо, що поєдинок Англія – Німеччина відбудеться вже сьогодні, 26 вересня, початок о 21:45. "Три леви" остаточно втратили шанси залишитись у дивізіоні A – англійці вилітають з 2 очками в активі. У німців, які на третьому місці, 6 пунктів.

Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії – "три леви" досі не виграли жодного матчу