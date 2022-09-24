"Трудно критиковать игру, поскольку у нас было больше владения мячом, больше ударов, больше ударов в створ ворот. Лично я думаю, что это выступление было шагом в правильном направлении, но я вполне понимаю, что из-за результата внешняя реакция будет другой.

Италия – Англия – 1:0 – видео гола и обзор матча, выбросившего британцев из элиты Лиги наций

Действительно, трудно объяснить, почему мы не забиваем. Мы попадаем в нужные зоны. У нас часто были моменты, когда просто не хватило качества с последним пасом. Я понимаю, что фанаты реагируют на результат. Это вполне понятно. Мы всегда хотим показать выступление, которым будут довольны фанаты. Будет много шума, но вокруг меня, и это совершенно нормально. Моя работа – выдерживать это давление за игроков", – цитирует Саутгейта сайт УЕФА.

Добавим, что Англия уже за тур до финиша потеряла шансы на сохранение прописки в элите Лиги наций. "Три льва" в 5 матчах набрали 2 очка с жалкой разницей 1:7 (Кейн забил только с пенальти). Англия и Сан-Марино – единственные 2 команды турнира, до сих пор не имеющие ни одного гола с игры.

Англия вылетела из элиты Лиги наций, потерпев поражение от Италии – "три льва" до сих пор не выиграли ни одного матча