"Только Малиновский себя не очень хорошо чувствовал. А Кривцов и Мораес уже переболели в Шахтере, у них есть антитела. УЕФА им позволил ехать на утреннюю тренировку, но затем делегация Швейцарии не позволила. У них не было никаких симптомов.

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Теперь все будет решаться не на футбольном поле, а где-то в кабинетах. Я не вижу, в чем виновата Украина. Мы приехали, были готовы сыграть даже не основным составом. Мы были готовы", – поделился Михайличенко в комментарии Профутболу.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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