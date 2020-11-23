"Тільки Маліновський себе не дуже добре почував. А Кривцов і Мораєс вже перехворіли в Шахтарі, у них є антитіла. УЄФА їм дозволив їхати на ранкове тренування, але потім делегація Швейцарії не дозволила. У них не було ніяких симптомів.

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Тепер все буде вирішуватися не на футбольному полі, а десь в кабінетах. Я не бачу, в чому винна Україна. Ми приїхали, були готові зіграти навіть не основним складом. Ми були готові", – поділився Михайліченко у коментарі Профутболу.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.

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