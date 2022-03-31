Классон расторг контракт с российским Краснодаром и перешел в Копенгаген на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, после чего стороны обсудят целесообразность продолжения сотрудничества.

Хочолава: Украина победит, а Россия уже проиграла

"После случившегося в Украине не видел себя в российском футболе, поэтому договорился с Краснодаром о расторжении соглашения. Очень рад, что теперь я в Копенгагене, о котором очень хорошо знаю от многих товарищей из сборной Швеции.

Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат, а потом мы должны посмотреть, что принесет будущее", – цитирует Классона официальный сайт Копенгагена.

Россия напала на Украину: Вацко мощно отвечает оккупантам, Зинченко обратился к Левандовски (LIVE)