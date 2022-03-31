Классон розірвав контракт з російським Краснодаром і перейшов у Копенгаген на правах вільного агента. Угода розрахована до кінця нинішнього сезону, після чого сторони обговорять доцільність продовження співпраці.

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"Після того, що сталося в Україні, не бачив себе у російському футболі, тож домовився з Краснодаром про розірвання угоди. Дуже радий, що тепер я у Копенгагені, про який дуже добре знаю від багатьох товаришів зі збірної Швеції.

Зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти команді виграти чемпіонат, а потім ми повинні подивитися, що принесе майбутнє", – цитує Классона офіційний сайт Копенгагена.

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