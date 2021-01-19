"Заря и Шахтер? Я не верю, что в Луганск и Донецк могут вернуться команды в том виде, в котором они есть сейчас. Это все уже семь лет продолжается, а есть такие примеры, как Приднестровье и Карабах, где гораздо дольше.

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Поэтому я не верю в это. Возможно, на этих территориях появятся команды с такими же названиями, но это будет совсем другая история. Пусть Шахтер для начала вернется хотя бы в Мариуполь", – заявил Рафаилов в интервью SportArena.

Напомним, Шахтер свои домашние матчи проводит в Киеве, а Заре пришлось переехать в Запорожье.

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