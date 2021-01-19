"Зоря і Шахтар? Я не вірю, що в Луганськ і Донецьк можуть повернутися команди в тому вигляді, в якому вони є зараз. Це все вже сім років триває, а є такі приклади, як Придністров'я і Карабах, де набагато довше.

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Тому я не вірю в це. Можливо, на цих територіях з'являться команди з такими ж назвами, але це буде зовсім інша історія. Нехай Шахтар для початку повернеться хоча б в Маріуполь", – заявив Рафаїлов у інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, Шахтар свої домашні матчі проводить у Києві, а Зорі довелося переїхати в Запоріжжя.

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