"Не вірю, що Зоря та Шахтар повернуться в Донецьк і Луганськ": Рафаїлов дав сумний прогноз клубам з окупованих територій
Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов пояснив, чому не слід очікувати повернення українських клубів у рідні міста на сході.
"Зоря і Шахтар? Я не вірю, що в Луганськ і Донецьк можуть повернутися команди в тому вигляді, в якому вони є зараз. Це все вже сім років триває, а є такі приклади, як Придністров'я і Карабах, де набагато довше.
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Тому я не вірю в це. Можливо, на цих територіях з'являться команди з такими ж назвами, але це буде зовсім інша історія. Нехай Шахтар для початку повернеться хоча б в Маріуполь", – заявив Рафаїлов у інтерв'ю SportArena.
Нагадаємо, Шахтар свої домашні матчі проводить у Києві, а Зорі довелося переїхати в Запоріжжя.
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