Палкін пояснив вибір нового домашнього стадіону для проведення матчів Ліги чемпіонів
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про рішення клубу проводити домашні матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Війська Польського.
"Шахтар, на наш превеликий жаль, поки що не може проводити домашні матчі єврокубків в Україні, тому було ухвалено рішення зіграти поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів у Варшаві. Хочу подякувати керівництву Легії за те, що клуб пішов нам на зустріч і надав свій стадіон.
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Ми дуже сподіваємось на підтримку вболівальників Шахтаря та Легії, поляків і українців, які зараз мешкають у Варшаві й інших містах. Віримо, що чудові умови, забезпечені Легією, та неймовірна атмосфера, яку створять на стадіоні вболівальники, допоможуть нам успішно виступити в цьому розіграші Ліги чемпіонів", – поділився Палкін у коментарі офіційному сайту "гірників".
Нагадаємо, Шахтар здобув пряму путівку в груповий турнір ЛЧ завдяки першому місцю в УПЛ 2021/22 та дискваліфікації російських клубів з єврокубків. Своїх суперників команда Ігора Йовічевіча дізнається 25 серпня – саме тоді відбудеться жеребкування групового турніру.
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