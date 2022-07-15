"Шахтар, на наш превеликий жаль, поки що не може проводити домашні матчі єврокубків в Україні, тому було ухвалено рішення зіграти поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів у Варшаві. Хочу подякувати керівництву Легії за те, що клуб пішов нам на зустріч і надав свій стадіон.

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Ми дуже сподіваємось на підтримку вболівальників Шахтаря та Легії, поляків і українців, які зараз мешкають у Варшаві й інших містах. Віримо, що чудові умови, забезпечені Легією, та неймовірна атмосфера, яку створять на стадіоні вболівальники, допоможуть нам успішно виступити в цьому розіграші Ліги чемпіонів", – поділився Палкін у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, Шахтар здобув пряму путівку в груповий турнір ЛЧ завдяки першому місцю в УПЛ 2021/22 та дискваліфікації російських клубів з єврокубків. Своїх суперників команда Ігора Йовічевіча дізнається 25 серпня – саме тоді відбудеться жеребкування групового турніру.

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