"Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как он заботится о себе – это ключ ко всему, и, конечно же, здесь вопрос генов. Должны быть какие-то гены! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем игроком, каким он есть.

Роналду возглавит Манчестер Юнайтед, – экс-тренер АПЛ

Он заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес. Прежде всего, за свое физическое состояние. Еще больше поражает то, что он сохранил чувство спортивного голода, когда столько всего достиг.

Его менталитет, как и раньше, абсолютно правильный. Все зависит от его желания. И он будет продолжать играть, пока его ноги или даже голова не скажут ему остановиться, потому что он отдал все", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, летом МЮ неожиданно вернул 36-летнего Роналду. Звездный бомбардир уже отметился четырьмя голами в 4 поединках за "красных дьяволов".

"Можно позволить Ярмоленко играть в форме Украины?" - фаны Вест Хэма оскорбляют Андрея за промах на Олд Траффорд