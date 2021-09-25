"Я не здивуюся, якщо він буде грати до 40 років. Те, як він дбає про себе – це ключ до всього, і, звичайно ж, тут питання генів. Повинні бути якісь гени! Він вклав кожну краплю своєї енергії і зусиль у те, щоб стати тим гравцем, яким він є.

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Він заслуговує всіх похвал, які звучать на його адресу. Перш за все, за свій фізичний стан. Ще більше вражає те, що він зберіг почуття спортивного голоду, коли вже стільки всього досягнув.

Його менталітет, як і раніше, абсолютно правильний. Все залежить від його бажання. І він буде продовжувати грати, поки його ноги або навіть голова не скажуть йому зупинитися, тому що він віддав усе", – цитує Сульшер Goal.

Нагадаємо, влітку МЮ несподівано повернув 36-річного Роналду. Зірковий бомбардир вже відзначився чотирма голами у 4 поєдинках за "червоних дияволів".

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