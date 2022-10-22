"Причины кризиса Динамо? Вы не забывайте, что главные вратари травмированы. Также Шапаренко вышел из строя на длительное время. Мы почему-то об этом не говорим, а только требуем. Не так-то просто заменить лидеров. Напряжение у центральных защитников есть. Да, Сирота и Попов допускают ошибки. А кто их не допускает? Но любой игрок допускает ошибки.

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Игроки Барселоны и ПСЖ тоже ошибаются. Нужно в этой ситуации просто поддержать динамовцев. Потому что за Динамо играют достаточно молодые, очень молодые. Да, к опытным игрокам другие требования, другой подход, другой спрос. Опытный из полумомента должен выжимать", – поделился Грозный в интервью Sport.ua.

Добавим, что Динамо провалило начало сезона – киевляне последние в группе Лиги Европы из 0 очков после 4 туров, а в чемпионате — восьмое.

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