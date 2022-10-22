"Ви не забувайте, що головні воротарі травмовані. Також Шапаренко вийшов із ладу на тривалий час. Ми чомусь про це не говоримо, а лише вимагаємо. Не так просто замінити лідерів. Напруга у центральних захисників є. Так, Сирота та Попов припускаються помилок. А хто їх не припускається? Та будь-який гравець припускається помилок.

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Гравці Барселони та ПСЖ теж помиляються. Потрібно у цій ситуації просто підтримати динамівців. Бо за Динамо грають досить молоді, дуже молоді. Так, до досвідчених гравців інші вимоги, інший підхід, інший попит. Досвідчений з напівмоменту повинен вичавлювати", – поділився Грозний в інтерв'ю Sport.ua.

Додамо, що Динамо провалило початок сезону – кияни останні в групі Ліги Європи з 0 очок після 4 турів, а в чемпіонаті аж восьме.

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