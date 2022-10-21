"Настоящим болельщикам, не тем, кто в затруднительное время отворачивается от команды или кричит "Позор!", хочу сказать, что наши результаты в последнее время действительно не радуют. А, как известно, результат в футболе – это главное.

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На самом деле, сейчас всем очень тяжело. В первую очередь, хочется, чтобы каждый болельщик, любящий эту команду и верящий в нее, продолжал нас поддерживать и понимал, что у нас нет футболистов, которым было бы все равно, которые выходят на футбольное поле и только отбывают номер или отрабатывают свою зарплату.

Все ребята действительно волнуются, им не все равно, каждому, кто сейчас в составе нашей команды, не все равно, мы все переживаем за результаты, за то, что сейчас происходит с Динамо. Да, период очень сложный и затруднительный, но его нужно пережить, прежде всего, ментально и психологически как индивидуально, так и командой, в целом.

Должны справиться с помощью наших болельщиков и выйти на тот уровень, которого все от нас ожидают, который команда показывала в предыдущих сезонах. На это нужно время. Нужно верить не только в футболистов, в команду, но и в главного тренера и тренерский штаб, ведь им тоже очень тяжело. Поверьте мне, и Луческу, и его помощники делают все возможное, чтобы вывести команду из этого состояния, как можно лучше подготовить к каждой следующей игре, все наладить и встать на победный путь", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне после 8-ми туров идут в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).

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