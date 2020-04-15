Миколенко может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме

Защитник Динамо Виталий Миколенко имеет шанс перебраться в чемпионат Англии.

Подписать 20-летнего защитника сборной Украины серьезно настроен лондонский Вест Хэм, сообщает Area Napoli.

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По информации издания, наставник "молотов" Дэвид Мойес недоволен выступлениями Аарона Крессвелла и Артура Масуаку на позиции левого защитника, поэтому клуб летом попытается подписать нового исполнителя. В Лондоне высоко оценивают потенциал Миколенко и готовы предложить Динамо около 15 млн фунтов. Отметим, что за Вест Хэм уже выступает один украинец – Андрей Ярмоленко.

К слову, Вест Хэму придется выдержать немалую конкуренцию за право подписать Миколенко. Ведь на Виталия также претендуют итальянский Наполи и французский Марсель.

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