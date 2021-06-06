Главный тренер Вереса Юрий Вирт уверен, что его команда не будет грушей для битья в элитном дивизионе.

"Если проанализировать сезон – мы заслужили этот успех. Своей игрой и своими результатами. Мы получили наибольшее количество побед, забили больше всех голов, меньше всех пропустили. Поэтому спасибо, в первую очередь, футболистам.

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Увидел, что в течение всего сезона были голодными до побед. Самая главная победа – первое место в Первой лиге. Поздравляю футболистов, поздравляю болельщиков. Они в каждой игре нас поддерживали, болели. Поздравляю нашего президента, который делает для нас все возможное и невозможное.

Об УПЛ мы начнем думать уже после последней игры сезона. Сейчас отпразднуем. Практически все наши футболисты остаются. Практически все подписали новые контракты. Дадим им шанс. Да, УПЛ – это другой уровень. Мы не собираемся там быть статистами. Однозначно будет комплектация команды. Ведем переговоры", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, ровенская команда досрочно оформила чемпионство в Первой лиге и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.

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