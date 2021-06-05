Верес обновил клубный логотип
15:14 - Читати українською
Ровенский клуб готовится к дебюту в украинской Премьер-лиге.
Президент Вереса Иван Надеин на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото обновленного логотипа ровенского клуба.
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Главное отличие от старого варианта – язык. Название клуба теперь написано английским языком, а фраза "народный клуб" вообще исчезла с эмблемы.
Напомним, в текущем сезоне Верес за несколько туров до финиша Первой лиги оформил путевку в УПЛ.
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