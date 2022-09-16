Сборная Украины сегодня, 16 сентября, собралась в варшавской гостинице Mariott, которая на три дня станет резиденцией главной команды Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Первыми прибыли представители Шахтера – "горняки" играли в Варшаве, поэтому просто переехали из другой гостиницы. Динамовцы около трех часов добирались из Кракова. Присоединился к команде и представитель Аль-Айна Андрей Ярмоленко, прилетевший рейсом из Дубая. Представители СК Днепр-1 – Артем Довбик и Александр Пихаленок – из-за задержки самолета не успели на вечернюю тренировку и встретились с партнерами уже после занятия.

Главный тренер Александр Петраков решил не разделять команду на группы – поэтому все полевые игроки работали вместе. Основная задача на первой тренировке – как следует восстановиться после клубных игр и психологически переключиться на работу в команде. После пробежки и упражнений полевые игроки сыграли в теннис-бол. В то же время тренер вратарей Вячеслав Кернозенко провел полноценное занятие с тремя голкиперами, присутствующими сейчас в лагере "сине-желтых" – Анатолием Трубиным, Дмитрием Ризныком и Евгением Волынцем.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

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