"Ситуация очень напряженная, узнаем все по телевидению, новостям. Пока мы были в Турции, не понимали, какая ситуация в стране. Звонили по телефону родным и близким, чувствуем напряжение. Это очень неприятная ситуация. Обсуждаем эту ситуацию в команде. Одна тема для разговора – как доберемся, как все будет, будет ли чемпионат. Много вопросов, но мы надеемся, что все будет хорошо и нормально.

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У нас много иностранцев, они постоянно задают вопрос, все ли будет нормально. Они читают прессу, следят за ситуацией. Мы стараемся их успокаивать. Говорим, что все не так ужасно, как пишут в новостях. Они в принципе спокойно относятся к этой ситуации. Все готовы ехать в Украину и играть с Динамо в новом туре.

Украина – это мой дом, там моя семья. Собираюсь быть там с ними. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Не сказал бы, что ситуация похожа на 2014 год. Тогда как-то было спокойнее, а тут война длится восемь лет и началось обострение, непонятно, что будет", – рассказал Бартулович в интервью Sportarena.

Добавим, что Младен после завершения игровой карьеры присоединился к тренерскому штабу Ингульца. Бартулович уже 16 лет выступает в Украине, успел поиграть за Днепр, Карпаты, Кривбасс, Волынь и Арсенал-Киев.

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