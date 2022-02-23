"Ситуація дуже напружена, дізнаємося про все з телебачення, новин. Поки ми перебували в Туреччині, не розуміли, яка ситуація в країні. Телефонували рідним і близьким, відчуваємо напругу. Це дуже неприємна ситуація. Обговорюємо цю ситуацію в команді. Одна тема для розмови – як дістанемося, як усе буде, чи буде чемпіонат. Багато питань, але ми сподіваємося, що все буде гаразд і нормально.

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У нас багато іноземців, вони постійно ставлять питання, чи все буде нормально. Вони читають пресу, стежать за ситуацією. Ми намагаємось їх заспокоювати. Говоримо, що все не так страшно, як пишуть у новинах. Вони, в принципі, спокійно ставляться до цієї ситуації. Усі готові їхати в Україну та грати з Динамо у новому турі.

Україна – це мій дім, там моя сім’я. Збираюся бути там з ними. Дивитимемося, як розвиватиметься ситуація. Не сказав би, що ситуація схожа на 2014 рік. Тоді якось було спокійніше, а тут уже війна триває вісім років і почалося загострення, незрозуміло, що буде", – розповів Бартуловіч у інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Младен після завершення ігрової кар'єри приєднався до тренерського штабу Інгульця. Бартуловіч вже протягом 16 років виступає в Україні, встиг пограти за Дніпро, Карпати, Кривбас, Волинь та Арсенал-Київ.

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