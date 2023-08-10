Бывший форвард Динамо Артем Кравец ответил на вопрос о том, почему болельщики чаще всего вспоминают его дубль в ворота Валенсии в матче 1/16 финала Кубка УЕФА.

"Думаю, что на тот момент для Динамо это был какой-то прорыв, наверное, потому что против нас играла очень сильная команда – и по именам, и тренер у них был очень сильный".

Экс-форвард сборной Украины получил новую должность в Динамо

До этого не удавалось в таких ситуациях пройти дальше. И потому, наверное, эта игра была знаковой и для Динамо, и для меня.

Просто болельщикам больше всего запомнилась эта игра. Они выделяют яркий момент. Если смотреть на всю карьеру, то я конечно не считаю себя игроком одного матча", – сказал Кравец в интервью Sport Arena.

Напомним, Кравец оформил дубль в ворота испанской Валенсии в далеком 2009, матч завершился со счетом 2:2, что помогло киевлянам пройти в следующий раунд Кубка УЕФА.

Меч Арея над Динамо: провал легенды АПЛ подтолкнул звездную когорту против Луческу – испанские легионеры, немецкое качество