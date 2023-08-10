Колишній форвард Динамо Артем Кравець відповів на питання про те, чому вболівальники найчастіше згадують його дубль у ворота Валенсії у матчі 1/16 фіналу Кубка УЄФА.

"Думаю, що на той момент для Динамо це був якийсь прорив, напевно, бо проти нас грала дуже сильна команда - і за іменами, і тренер у них був дуже сильний.

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До цього не вдавалось у таких ситуаціях пройти далі. І тому, напевно, ця гра була знаковою і для Динамо, і для мене.

Просто вболівальникам найбільше запам'яталась ця гра. Вони виділяють яскравий момент. Якщо дивитись на всю кар'єру, то я, звичайно, не вважаю себе гравцем одного матчу", – сказав Кравець в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, Кравець оформив дубль у ворота іспанської Валенсії у далекому 2009, той матч завершився з рахунком 2:2, що допомогло киянам пройти до наступного раунду Кубку УЄФА.

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