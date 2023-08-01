Киевский клуб решил внести изменения в руководство молодежной академии. Как сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside, Артем Кравец назначен директором академии Динамо. Отметим, что ранее этот пост занимал Александр Ищенко.

Кравец стал советником Суркиса в Динамо

Артем Кравец после завершения игровой карьеры вернулся в Динамо, где стал советником президента киевлян Игоря Суркиса по развитию детско-юношеского футбола. Также экс-форвард получил тренерский диплом категории В.

Артем – воспитанник Динамо. За киевскую команду он дебютировал в 2005 году. В общей сложности за "бело-синих" Кравец сыграл в 144 матчах, в которых забил 43 гола и оформил 14 результативных передач.

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