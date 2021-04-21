"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат. Надо поднять Динамо и вывести в Лигу чемпионов. Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели.

"Вы против команды болеете, б**ть": Бущан имел горячий разговор с ультрас Динамо из-за Луческу (18+)

Другие, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики Динамо. Ту группу я не слышал, чтобы они кричали "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к Динамо. Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать в течение всего матча", – отметил Луческу в эфире программы Тур Online после матча с Агробизнесом.

К слову, акции протеста ультрас Динамо начались с первого дня работы Мирчи Луческу в Киеве. Они обычно сопровождаются криками и оскорбительными баннерами.

Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – у Луческу случился конфликт с фанатами