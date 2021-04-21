Мірча Луческу висловився щодо ультрас Динамо, які у півфінальному поєдинку Кубка України з Агробізнесом (3:0) закликали його залишити колектив.

"Я не вважаю їх уболівальниками. Мене цікавить гра, результат. Треба підняти Динамо і вивести в Лігу чемпіонів. Якщо хочеш якихось протестів, знімай маску, щоб тебе бачили.

"Ви проти команди вболіваєте, б**ть": Бущан мав гарячу розмову з ультрас Динамо через Луческу (18+)

Інші, які підтримували мене і команду, – це справжні вболівальники Динамо. Ту групу я не чув, щоб вони кричали "Динамо". Ця група людей, так званих фанатів, не має ніякого відношення до Динамо. Вони не підтримують команду і гравців, що потрібно робити протягом всього матчу", – наголосив Луческу в ефірі програми Тур Online після матчу з Агробізнесом.

До слова, акції протесту ультрас Динамо розпочались із першого дня роботи Мірчі Луческу у Києві. Вони зазвичай супроводжуються викриками та образливими банерами.

Динамо ефектно розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України – в Луческу трапився конфлікт з фанатами