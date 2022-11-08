"Это не самая легкая жеребьевка. Это клуб, который попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, который привык к этому турниру, всегда имеет качественных игроков и имеет деликатный украинский контекст.

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Мы еще не знаем, где будем играть на выезде. Мы встретимся с ними в особый период, поскольку они проведут с нами первый матч после зимнего перерыва. А мы будем в тонусе, это может быть преимуществом, но Лига Европы остается Лигой Европы", – цитирует Мориса L’Équipe.

Напомним, первая игра с Ренном состоится 16 февраля 2023 года, а ответный матч – 23 февраля. "Горняки" были несеяны во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль домашним поединком.

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