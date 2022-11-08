"Це не найлегше жеребкування. Це клуб, який потрапив у Лігу Європи з Ліги чемпіонів, який звик до цього турніру, який завжди має якісних гравців і має делікатний український контекст.

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Ми ще не знаємо, де будемо грати на виїзді. Ми зустрінемося з ними в особливий для них період, оскільки вони проведуть з нами перший матч після зимової перерви. А ми будемо в тонусі, це може бути перевагою, але Ліга Європи залишається Лігою Європи", – цитує Моріса L’Équipe.

Нагадаємо, перша гра з Ренном відбудеться 16 лютого 2023 року, а матч-відповідь – 23 лютого. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель домашнім поєдинком.

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